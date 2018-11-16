Украинцев предупредили о сильном ветре
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. На юге и востоке Украины в пятницу ожидаются сильные порывы ветра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Днем 16 ноября в южной и восточной частях порывы ветра 15-20 м/с", - сообщили синоптики.
Из-за таких порывов ветра, согласно шкале Бофорта, могут гнуться и ломаться ветви деревьев.
Основные рекомендации при сильном ветре:
-
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
-
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
-
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
-
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
-
Как сообщал УНН, в ближайшие дни в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и до 8 градусов мороза.