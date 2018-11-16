Українців попередили про сильний вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. На півдні та сході України у п'ятницю очікуються сильні пориви вітру. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Вдень 16 листопада у південній та східній частинах пориви вітру 15-20 м/с", - повідомили синоптики.
Через такі пориви вітру, згідно зі шкалою Бофорта, можуть гнутися і ламатися гілки дерев.
Основні рекомендації під час сильного вітру:
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- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
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- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
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- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
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- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
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Як повідомляв УНН, у найближчі дні в Україні очікуються дощі з мокрим снігом і до 8 градусів морозу.