Украинцев предупредили о пожарной опасности

"16-17 апреля в восточных, южных (кроме Николаевской), Днепропетровской, Полтавской, Черниговской областях высокий (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в воскресенье в Киеве максимальная температура воздуха днем побила рекорд 1972 г. и ночь на понедельник стала самой теплой с 1881 года.