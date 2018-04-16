Украинцев предупредили о пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. 16-20 апреля в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, 18-20 апреля в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень (5 класса) пожарной опасности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидромецентру.
"16-17 апреля в восточных, южных (кроме Николаевской), Днепропетровской, Полтавской, Черниговской областях высокий (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, в воскресенье в Киеве максимальная температура воздуха днем побила рекорд 1972 г. и ночь на понедельник стала самой теплой с 1881 года.