Українців попередили про пожежну небезпеку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. 16-20 квітня у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській областях, 18-20 квітня в Україні переважатиме надзвичайний рівень (5 класу) пожежної небезпеки. Про це повідомили УНН у прес-службі Укргідромецентру.

"16-17 квітня у східних, південних (крім Миколаївської), Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській областях високий (4 класу), місцями надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - додали у прес-службі.

Як повідомляв УНН, у неділю в Києві максимальна температура повітря вдень побила рекорд 1972 року, а ніч на понеділок стала найтеплішою з 1881 року. 

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