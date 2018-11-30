Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

"30 ноября в южной и восточной части порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-28 м/с, на Азовском море и в портах Мариуполь и Бердянск усиление северо-восточного ветра 25-28 м/с, высота волн 13-15 дм, в открытой части моря 15-20 дм, быстрое обледенниння судов. 1 декабря во восточных, центральных, южных областях местами сильный снег, ночью в Приазовье и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, метель", - говорится в сообщении.



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Как сообщал УНН, в ближайшие дни в Украине, в частности, в восточных областях ожидается осложнение погодных условий, что требует от водителей особого внимания к техническому состоянию транспортного средства, а также неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.