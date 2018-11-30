Українців попередили про погіршення погодних умов

"30 листопада у південній та східній частині пориви вітру 15-20 м/с, у Приазов'ї місцями 25-28 м/с; на Азовському морі та у портах Маріуполь і Бердянськ посилення північно-східного вітру 25-28 м/с, висота хвиль 13-15 дм, у відкритій частині моря 15-20 дм, швидке обледенніння суден. 1 грудня у східних, центральних, південних областях місцями сильний сніг, вночі у Приазов'ї та східних областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина", - сказано у повідомлені.



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Як повідомляв УНН, найближчими днями в Україні, зокрема, в східних областях, очікується ускладнення погодних умов, що вимагає від водіїв особливої уваги до технічного стану транспортного засобу, а також неухильного дотримання правил дорожнього руху.