Через погоду українці можуть відчути апатію та головний біль

ukru
23 березня, 12:58 • 168847 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 435230 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 425358 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 411877 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 417014 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 306693 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 253498 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 493647 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 176190 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 423285 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
3 м/с
89 %
755 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через 2 години
Популярнi новини
Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

23 березня, 16:50 • 120196 перегляди
Польща посилює охорону кордону з білоруссю, туди незабаром направить ще 500 прикордонників

Польща посилює охорону кордону з білоруссю, туди незабаром направить ще 500 прикордонників

23 березня, 17:08 • 113960 перегляди
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

23 березня, 17:22 • 154709 перегляди
Прем'єр Канади Карні оголосив дострокові вибори: що відомо

Прем'єр Канади Карні оголосив дострокові вибори: що відомо

23 березня, 17:43 • 114667 перегляди
У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

23 березня, 17:53 • 124340 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 411675 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 493647 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 423286 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 376631 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 325099 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 162192 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 159192 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 160043 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 154566 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 158085 перегляди
Актуальне
Через погоду українці можуть відчути апатію та головний біль

Через погоду українці можуть відчути апатію та головний біль

Київ • УНН

 • 10925 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 29 листопада по 3 грудня будуть фіксуватися переважно дискомфортні погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.

“Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 29 по 3 грудня будуть фіксуватися переважно дискомфортні погодні умови”, — повідомили у прес-службі.

Синоптики підкреслили, що під час дискомфортних погодних умов людина відчуває значне навантаження на терморегуляційну систему, виникає ризик перегріву організму. Можуть відбуватись різкі зміни емоційної активності, апатія, напади головного болю, зниження працездатності, а також неуважність, відмічається швидка стомлюваність.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Косметолог розповіла, як вберегти шкіру взимку

Виникає ризик переохолодження організму, велике або надмірне навантаження механізму терморегуляції. Людина характеризує тепловідчуття як “дуже і надто холодно”. Несприятливо позначається на стані нервової, серцево-судинної та дихальної системах організму. Виникає неуважність, сонливість.

Як повідомляв УНН, українців попередили про "холодову алергію" у зв’язку із морозами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лікар порадив, як правильно одягатися в морозні дні

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.36
Bitcoin
$85,894.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,047.95
Ethereum
$1,992.32