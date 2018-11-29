Через погоду українці можуть відчути апатію та головний біль

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 29 листопада по 3 грудня будуть фіксуватися переважно дискомфортні погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.