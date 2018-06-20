Украицев предупредили о повышении уровня воды на реках

"По данным Укргидрометцентра, 21-22 июня на реках и малых водотоках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижнем течении г.Боржава на 1,0-1,5 м (в пределах русел). В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока и образование небольших локальных селевых потоков, может иметь опасные последствия", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, 18 июня в Луцке около двух часов бушевала непогода. Огромное количество осадков затопило улицы и площадки, а град побил дерева.



