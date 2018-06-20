Українців попередили про підвищення рівнів води у річках

"За даними УкрГідрометцентру, 21-22 червня на річках та малих водотоках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м, у нижнiй течiї р.Боржава на 1,0-1,5 м (в межах русел). У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку та утворення невеликих локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки", - сказано у повідомлені.



Як повідомляв УНН, 18 червня у Луцьку близько двох годин лютувала негода. Величезна кількість опадів затопила вулиці та майданчики, а град побив дерева.



