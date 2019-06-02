Украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В большинстве северных, центральных, южных, Донецкой и Харьковской областях 2-3 июня будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 2-3 июня в большинстве северных, центральных, южных, Донецкой и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
По Киевской области 2-5 июня по области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. А по Киеву 2-3 июня - высокая (4 класса) пожарная опасность.
Напомним, в Украине с начала года произошло более 23 тысячи пожаров на открытых территориях.