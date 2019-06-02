Українців попередили про надзвичайну пожежну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червень. УНН. У більшості північних, центральних, південних, Донецькій та Харківській областях 2-3 червня переважатиме надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, 2-3 червня у більшості північних, центральних, південних, Донецькій та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.
По Київській області 2-5 червня по області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. А по Києву 2-3 червня – висока (4 класу) пожежна небезпека.
Нагадаємо, в Україні з початку року виникло понад 23 тисячі пожеж на відкритих територіях.