Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на самочувствие на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине в первой половине дня 13-14 августа ожидаются субкомфортные погодные условия, при которых у людей могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Люди могут чувствовать умеренную теплонагрузку. Растет возбудимость и раздражительность, отмечается снижение иммунитета", - добавили в пресс-службе.
Заметим, что погода может повлиять на самочувствие украинцев также утром и в обеденные часы среды, 15 августа.
"В пятницу, украинцам тоже стоит быть осторожными в первой половине дня", - добавили в Укргидрометцентре.
Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в августе.