Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на самочувствие на этой неделе

"Люди могут чувствовать умеренную теплонагрузку. Растет возбудимость и раздражительность, отмечается снижение иммунитета", - добавили в пресс-службе.

Заметим, что погода может повлиять на самочувствие украинцев также утром и в обеденные часы среды, 15 августа.

"В пятницу, украинцам тоже стоит быть осторожными в первой половине дня", - добавили в Укргидрометцентре.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в августе.