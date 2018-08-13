Українців попередили про можливий вплив погоди на самопочуття цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні у першій половині дня 13-14 серпня очікуються субкомфортні погодні умови, за яких у людей можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Люди можуть відчувати помірне теплонавантаження. Зростає збудливість та дратівливість, відмічається зниження імунітету", - додали у прес-службі.
Відмітимо, що погода може вплинути на самопочуття українців також ранком і в обідні години середи, 15 серпня.
"У п’ятницю, українцям теж варто бути обережними у першій половині дня", - додали в Укргідрометцентрі.
Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода у серпні.