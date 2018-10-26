Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на самочувствие в эти выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине в эти выходные, 27-28 октября, ожидаются субкомфортне погодные условия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По данным Укргидрометцентра, в субботу-воскресенье люди могут чувствовать умеренную теплонагрузку. Усиливается возбудимость и раздражительность, отмечается снижение иммунитета, перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость.
Такая же ситуация будет в понедельник и вторник, 29 и 30 октября соответственно.
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Вместе с тем в первой половине дня в воскресенье ожидаются комфортные погодные условия - человек, как указывает Укргидрометцентр, чувствует субъективно хорошее теплоощущение, на механизм терморегуляции не оказывается напряжение.
Как сообщал УНН, Amazon запатентовала распознавания самочувствия и настроения пользователя с его голосом.