Українців попередили про можливий вплив погоди на самопочуття цими вихідними

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні цими вихідними, 27-28 жовтня, очікуються субкомфортні погодні умови. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.