Українців попередили про можливий вплив погоди на самопочуття цими вихідними
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні цими вихідними, 27-28 жовтня, очікуються субкомфортні погодні умови. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За даними Укргідрометцентру, у суботу-неділю люди можуть відчувати помірне теплонавантаження. Зростає збудливість і дратівливість, відзначається зниження імунітету, перепади емоційної активності, зниження уваги і працездатності, підвищена сонливість.
Така сама ситуація буде у понеділок та вівторок, 29 та 30 жовтня відповідно.
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Разом з тим у першій половині дня в неділю очікуються комфортні погодні умови - людина, як вказує Укргідрометцентр, відчуває суб’єктивно гарне тепловідчуття, механізм терморегуляції не зазнає напруження.
Як повідомляв УНН, Amazon запатентувала розпізнавання самопочуття і настрою користувача за його голосом.