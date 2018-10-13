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Amazon запатентувала розпізнавання самопочуття і настрою користувача за його голосом

Amazon запатентувала розпізнавання самопочуття і настрою користувача за його голосом

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Компанія Amazon запатентувала технологію, за допомогою якої система аналізу мови зможе розпізнавати хворої людини. Крім застуди, яку пропонується визначати по кашлю і хрипоті, система також зможе розпізнати настрій користувача. Передбачається, що цю технологію компанія буде використовувати в своєму голосовому помічнику Alexa, повідомляє УНН із посиланням на Ars Technica.

Вперше голосовий помічник Alexa використовувався в центрі розумного будинку Amazon Echo, який був представлений у 2014 році. При наявності підключення до інтернету Alexa може керувати іншими пристроями, відповідати на пошукові запити користувачів або транслювати музику. Незважаючи на те, що спочатку помічник проектувався для розумної колонки компанії, він також може працювати у браузері, а не так давно компанія почала впроваджувати його в інші пристрої: Alexa тепер є в автомобілях і навіть холодильнику. Технологія аналізу мови компанії постійно допрацьовується: наприклад, рік тому голосовий помічник навчився давати персоналізовані відповіді різним користувачам, а недавно розробник-любитель навчив Alexa відповідати на жестові запити.

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Тепер компанія запатентувала діагностику захворювань за голосом користувача. У патенті, який був схвалений 9 жовтня, позначено, що технологія розпізнавання мови для такої діагностики буде використовуватися в пристроях Amazon. Слід зазначити, що подібна діагностика не замінить лікарську: аналізуючи часові та просторові параметри мови, а також зміну голосу через кашлю і хворого горла, Alexa зможе, наприклад, уточнити у користувача, чи не хворий він, і запропонує замовити йому ліки.

Що стосується аналізу емоцій, то в цьому випадку у системи буде доступ не тільки до голосових відповідей, а й до історії пошуку користувача: аналіз буде доповнений інформацією щодо останньої діяльності в мережі. За допомогою цього система зможе визначити, наприклад, що людині сумно чи нудно, і запитати, як у неї справи і чим вона хотіла б зайнятися; також голосовий помічник зможе запропонувати подивитися фільм. У перспективі аналіз настрою можливо також використовувати для діагностики психічних розладів, але детально в патенті про це ані слова.

Поки що невідомо, чи буде запатентований метод використовуватися в Alexa. У будь-якому випадку, Amazon спершу необхідно переконатися в тому, що використання і зберігання такої інформації для подальшого навчання системи не суперечить конфіденційності даних.

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Як зазначає N+1, Amazon — не єдині, хто використовує аналіз мови для визначення хвороб: правда, в основному, всі запропоновані на даний момент рішення стосуються діагностики психічних розладів і, в основному, за змістом сказаного і семантичним характеристикам. Наприклад, у цьому році американські розробники представили метод передбачення психозу та діагностики депресії по мові.

Як раніше інформував УНН, американська компанія Amazon представила AmazonBasics Microwave — мікрохвильову піч, якою можна керувати за допомогою голосового помічника Alexa. Мікрохвильовка синхронізується з розумною колонкою Amazon Echo і, крім включення на вимогу користувача, також вміє замовляти зерна для попкорна, коли вони закінчуються, і сама виставляє потрібний режим роботи.

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