Amazon запатентовала распознавание самочувствия и настроения по голосу

Впервые голосовой помощник Alexa использовался в центре умного дома Amazon Echo, который был представлен в 2014 году. При наличии подключения к интернету Alexa может управлять другими устройствами, отвечать на поисковые запросы пользователей или транслировать музыку. Несмотря на то, что изначально помощник проектировался для умной колонки компании, он также может работать в браузере, а не так давно компания начала внедрять его в другие устройства: Alexa теперь есть в автомобилях и даже холодильнике. Технология анализа речи компании постоянно дорабатывается: к примеру, год назад голосовой помощник научился давать персонализированные ответы разным пользователям, а недавно разработчик-любитель научил Alexa отвечать на жестовые запросы.

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Теперь компания запатентовала диагностику заболеваний по голосу пользователя. В патенте, который был одобрен 9 октября, обозначено, что технология распознавания речи для такой диагностики будет использоваться в устройствах Amazon (например, той же колонке Echo). Разумеется, подобная диагностика не заменит врачебную: анализируя временные и пространственные параметры речи, а также изменение голоса из-за кашля и больного горла, Alexa сможет, к примеру, уточнить у пользователя, не болен ли он, и предложит заказать ему лекарства.

Что касается анализа эмоций, то в этом случае у системы будет доступ не только к голосовым ответам, но и к истории поиска пользователя: анализ будет дополнен информации о последних действиях в сети. С помощью этого система сможет определить, к примеру, что человеку грустно или скучно, и спросить, как у него дела и чем он хотел бы заняться; также голосовой помощник сможет предложить посмотреть фильм. В перспективе анализ настроения можно также использовать для диагностики психических расстройств, но подробно в патенте об этом не говорится.

Пока что неизвестно, будет ли запатентованный метод будет использоваться в Alexa. В любом случае, Amazon сперва необходимо убедиться в том, что использование и хранение такой информации для дальнейшего обучения системы не противоречит конфиденциальности данных.

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Как отмечает N+1, Amazon — не единственные, кто использует анализ речи для определения болезней: правда, в основном, все предложенные на данный момент решения касаются диагностики психических расстройств и, в основном, по содержанию произнесенного и семантическим характеристикам. Например, в этом году американские разработчики представили метод предсказания психоза и диагностики депрессии по речи.

Как ранее информировал УНН, американская компания Amazon представила AmazonBasics Microwave - микроволновую печь, которой можно управлять с помощью голосового помощника Alexa. Микроволновка синхронизируется с разумной колонкой Amazon Echo и, кроме включения по требованию пользователя, также умеет заказывать зерна для попкорна, когда они заканчиваются, и сама выставляет нужный режим работы.