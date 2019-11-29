Украинцев предупредили о возможной головной боли из-за погоды

Так, в течение суток 29 ноября и большую часть суток 30 ноября погода может спровоцировать субкомфорт. Люди могут чувствовать умеренную теплонагрузку. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость, а также ухудшение самочувствия, снижение иммунитета.

Уже под вечер 30 ноября и в течение суток 1 декабря ожидаются дискомфортные погодные условия. Люди могут чувствовать резкие изменения эмоциональной активности, апатию, приступы головной боли, снижение работоспособности. Также такие условия могут провоцировать невнимательностью, отмечается быстрая утомляемость. Также погода может спровоцировать дискомфорт в первой половине дня 2 декабря.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды до конца недели.