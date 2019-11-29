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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 41508 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108356 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100273 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107594 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118377 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147676 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148227 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Украинцев предупредили о возможной головной боли из-за погоды

Украинцев предупредили о возможной головной боли из-за погоды

Киев  •  УНН

 • 19881 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на выходных ожидаются дискомфортные погодные условия, при которых у людей могут наблюдаться резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, в течение суток 29 ноября и большую часть суток 30 ноября погода может спровоцировать субкомфорт. Люди могут чувствовать умеренную теплонагрузку. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость, а также ухудшение самочувствия, снижение иммунитета.

Уже под вечер 30 ноября и в течение суток 1 декабря ожидаются дискомфортные погодные условия. Люди могут чувствовать резкие изменения эмоциональной активности, апатию, приступы головной боли, снижение работоспособности. Также такие условия могут провоцировать невнимательностью, отмечается быстрая утомляемость. Также погода может спровоцировать дискомфорт в первой половине дня 2 декабря.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды до конца недели.

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