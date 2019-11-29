Українців попередили про можливі головні болі через погоду

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні на вихідних очікуються дискомфортні погодні умови, за яких у людей можуть спостерігатися різкі зміни емоційної активності, апатія, напади головного болю. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, протягом доби 29 листопада і більшу частину доби 30 листопада погода може спровокувати субкомфорт. Люди можуть відчувати помірне теплонавантаження. Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість, а також погіршення самопочуття, зниження імунітету.

Вже під вечір 30 листопада і протягом доби 1 грудня очікуються дискомфортні погодні умови. Люди можуть відчувати різкі зміни емоційної активності, апатію, напади головного болю, зниження працездатності. Також такі умови загрожують неуважністю, відмічається швидка стомлюваність. Також погода може спровокувати дискомфорт у першій половині дня 2 грудня.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня.

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