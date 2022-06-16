Украинцев предупредили о грозах и шквалах: где ожидать непогоды

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"17 июня переменная облачность. В западных областях, днем ​​местами и в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.

Детали

Ветер юго-западный, 5-10 м/с; в западной части преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​при грозах шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град.

Температура ночью 10-15°, днем ​​22-27°, в западных областях 18-23°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем ​​22-27°, в Киеве ночью 13-15°, днем ​​около 25°.