Украинцев предупредили о грозах и шквалах: где ожидать непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. По Украине в пятницу, 17 июня, в западных областях ожидаются грозы, днем при грозах шквалы, в отдельных районах град, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"17 июня переменная облачность. В западных областях, днем местами и в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
Детали
Ветер юго-западный, 5-10 м/с; в западной части преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем при грозах шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град.
Температура ночью 10-15°, днем 22-27°, в западных областях 18-23°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°, в Киеве ночью 13-15°, днем около 25°.