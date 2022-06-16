Українців попередили про грози та шквали: де очікувати негоди

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"17 червня мінлива хмарність. У західних областях, вдень місцями і на Вінниччині, Житомирщині, Київщині та Чернігівщині короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Деталі

Вітер південно-західний, 5-10 м/с; у західній частині переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень при грозах шквали 15-20 м/с, в окремих районах град.

Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°, у західних областях 18-23°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°, у Києві вночі 13-15°, вдень близько 25°.