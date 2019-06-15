Украинские предупредили о грозах и граде

"Днем 16 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

При этом 16-17 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Киеве 16-17 июня также будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ветер в воскресенье ожидается северо-восточный, на западе юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, днем 28-33°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 18-23°.

В столице завтра ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.