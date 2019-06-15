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Українців попередили про грози та град

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. В Україні у неділю, 16 червня, на заході України очікуються грози, подекуди град та шквали. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Українців попередили про грози та град

"Вдень 16 червня у західних областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.

При цьому 16-17 червня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Києві 16-17 червня також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Вітер у неділю очікується північно-східний, на заході південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 28-33°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 18-23°.

У столиці завтра очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

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