Украинцев нет среди пострадавших в смертельном ДТП в Чили
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Граждан Украины нет среди пострадавших в ДТП с участием туристического автобуса, произошедшем накануне в южном чилийском регионе Ла Араукания. Об этом в комментарии УНН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"По предварительной информации консула Украины, граждан Украины среди пострадавших в Чили нет", - сказал он.
Напомним, 26 ноября в южном чилийском регионе Ла Араукания произошла ДТП с участием туристического автобуса. По меньшей мере 11 человек погибли и еще 20 получили ранения.