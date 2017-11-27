Украинцев нет среди пострадавших в смертельном ДТП в Чили

"По предварительной информации консула Украины, граждан Украины среди пострадавших в Чили нет", - сказал он.

Напомним, 26 ноября в южном чилийском регионе Ла Араукания произошла ДТП с участием туристического автобуса. По меньшей мере 11 человек погибли и еще 20 получили ранения.