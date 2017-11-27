Українців немає серед постраждалих у смертельному ДТП в Чилі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Громадян України немає серед постраждалих у ДТП за участю туристичного автобуса, що сталась напередодні у південному чилійському регіоні Ла Арауканія. Про це в коментарі УНН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
"За попередньою інформацією консула України, громадян України серед постраждалих в Чилі немає", - сказав він.
Нагадаємо, 26 листопада у південному чилійському регіоні Ла Арауканія сталась ДТП за участю туристичного автобуса. Щонайменше 11 осіб загинули та ще 20 отримали поранення.