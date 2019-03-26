Украинцев не лишат субсидии за долги из-за доначисления облгазов

"Есть сейчас одна проблема, которая возникла в связи с неправомерными действиями облгазов, но мы внесем изменения в постановление и в случае, если будут долги в виде незаконных доначислений облгазов, по которым сегодня решение НКРЭКУ, мы не будем принимать во внимание эти долги. То есть люди не будут отвечать за эти долги", - отметил министр.

По его словам, остальные долги по оплате коммунальных услуг субсидиантамы Минсоцполитики отслеживает каждые полгода и принимает санкции в случае наличия таковых - лишает субсидии на следующий период.

При этом он добавил, что Минсоцполитики также будет переводить тех субсидиантив, что постоянно допускают просрочки в оплате коммунальных услуг, с монетизированного субсидии и начислять им субсидию в безналичной форме.

Напомним, ПАО "Винницагаз", "Волыньгаз" и "Киевгаз" получили по 850 тыс. грн штрафа за нарушение лицензионных условий в части начисления за потребленный населением газ.

По состоянию на вторник, 19 марта, общая сумма начисленной субсидии в наличной форме составляет 5,7 млрд гривен; субсидию в денежной форме получает 3,5 миллиона хозяйств. Средний размер выплат составляет 1676 гривен.