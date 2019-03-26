Українців не позбавлятимуть субсидії за борги через донарахування облгазів

КИЇВ. 26 березня. УНН. Українців не будуть позбавляти субсидії у випадку наявності боргу, який утворився через незаконні донарахування з боку облгазів за спожитий газ. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час брифінгу, передає кореспондент УНН.