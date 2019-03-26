Українців не позбавлятимуть субсидії за борги через донарахування облгазів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Українців не будуть позбавляти субсидії у випадку наявності боргу, який утворився через незаконні донарахування з боку облгазів за спожитий газ. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Є зараз одна проблема, яка виникла у зв’язку із неправомірними діями облгазів, але ми внесемо зміни в постанову і в разі, якщо будуть борги у вигляді незаконних донарахувань облгазів, по яких сьогодні є рішення НКРЕКП, ми не будемо брати до уваги ці борги. Тобто люди не будуть відповідати за ці борги", - зазначив міністр.
За його словами, решта боргів з оплати комунальних послуг субсидіантами Мінсоцполітики відслідковує щопівроку і вживає санкцій у разі наявності такого – позбавляє субсидії на наступний період.
При цьому він додав, що Мінсоцполітики також буде переводити тих субсидіантів, які постійно допускають прострочення в оплаті комунальних послуг, з монетизованої субсидії і надавати їм субсидію у безготівковій формі.
Нагадаємо, ПАТ "Вінницягаз", "Волиньгаз" і "Київгаз" отримали по 850 тис. грн штрафу за порушення ліцензійних умов в частині нарахування за спожитий населенням газ.
Станом на вівторок, 19 березня, загальна сума нарахованої субсидії у готівковій формі становить 5,7 млрд гривень; субсидію у грошовій формі отримує 3,5 мільйони господарств. Середній розмір виплат становить 1 676 гривень.