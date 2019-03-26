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Українців не позбавлятимуть субсидії за борги через донарахування облгазів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Українців не будуть позбавляти субсидії у випадку наявності боргу, який утворився через незаконні донарахування з боку облгазів за спожитий газ. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Українців не позбавлятимуть субсидії за борги через донарахування облгазів

"Є зараз одна проблема, яка виникла у зв’язку із неправомірними діями облгазів, але ми внесемо зміни в постанову і в разі, якщо будуть борги у вигляді незаконних донарахувань облгазів, по яких сьогодні є рішення НКРЕКП, ми не будемо брати до уваги ці борги. Тобто люди не будуть відповідати за ці борги", - зазначив міністр.

За його словами, решта боргів з оплати комунальних послуг субсидіантами Мінсоцполітики відслідковує щопівроку і вживає санкцій у разі наявності такого – позбавляє субсидії на наступний період.

При цьому він додав, що Мінсоцполітики також буде переводити тих субсидіантів, які постійно допускають прострочення в оплаті комунальних послуг, з монетизованої субсидії і надавати їм субсидію у безготівковій формі.

Нагадаємо, ПАТ "Вінницягаз", "Волиньгаз" і "Київгаз" отримали по 850 тис. грн штрафу за порушення ліцензійних умов в частині нарахування за спожитий населенням газ.

Станом на вівторок, 19 березня, загальна сума нарахованої субсидії у готівковій формі становить 5,7 млрд гривень; субсидію у грошовій формі отримує 3,5 мільйони господарств. Середній розмір виплат становить 1 676 гривень.

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