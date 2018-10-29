Украинцев не было среди пассажиров автобуса, который перевернулся в Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. По предварительной информации, граждан Украины не было среди 72 пассажиров автобуса, который перевернулся в ночь на понедельник в уезде Хунедоара в Румынии. Об этом УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"По предварительной информации, граждан Украины не было среди пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Румынии", - сообщил он.
Напомним, автобус с 72 людьми перевернулся в ночь на понедельник в уезде Хунедоара в Румынии.
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Сообщалось об одном погибшем. Еще 32 человек получили ранения и были доставлены в больницы в этом районе.
Два водителя не пострадали в результате ДТП, которое произошло около 4:50 по местному времени.
Автобус, который возвращался из Испании, перевернулся в кювет. Полиция начала расследование, чтобы установить, как произошла авария.