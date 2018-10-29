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Автобус з 72 людьми перекинувся у Румунії

Автобус з 72 людьми перекинувся у Румунії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Автобус з 72 людьми перекинувся у ніч на понеділок у повіті Хунедоара у Румунії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Mediafax.

Як повідомляється, є один загиблий. Ще 32 людей отримали поранення і були доставлені до лікарень у цьому районі. Ще 37 людей були розміщені в інших місцях.

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Два водії не постраждали внаслідок ДТП, яка сталася близько 4:50 за місцевим часом.

Автобус, який повертався з Іспанії, перекинувся у кювет. Поліція розпочала розслідування, аби встановити, як сталася аварія.

Нагадаємо, пасажирський автобус впав у річку з 60-метрового моста у Китаї.

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