Автобус з 72 людьми перекинувся у Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Автобус з 72 людьми перекинувся у ніч на понеділок у повіті Хунедоара у Румунії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Mediafax.
Як повідомляється, є один загиблий. Ще 32 людей отримали поранення і були доставлені до лікарень у цьому районі. Ще 37 людей були розміщені в інших місцях.
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Два водії не постраждали внаслідок ДТП, яка сталася близько 4:50 за місцевим часом.
Автобус, який повертався з Іспанії, перекинувся у кювет. Поліція розпочала розслідування, аби встановити, як сталася аварія.
Нагадаємо, пасажирський автобус впав у річку з 60-метрового моста у Китаї.