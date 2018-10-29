Автобус с 72 людьми опрокинулся в Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Автобус с 72 людьми опрокинулся в ночь на понедельник в жудеце Хунедоара в Румынии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Mediafax.
Как сообщается, есть один погибший. Еще 32 человек получили ранения и были доставлены в больницы в этом районе. Еще 37 человек были размещены в других местах.
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Два водителя не пострадали в результате ДТП, которое произошло около 4:50 по местному времени.
Автобус, который возвращался из Испании, опрокинулся в кювет. Полиция начала расследование, чтобы установить, как произошла авария.
Напомним, пассажирский автобус упал в реку с 60-метрового моста в Китае.