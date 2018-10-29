Українців не було серед пасажирів автобуса, який перекинувся в Румунії

КИЇВ. 29 квітня. УНН. За попередньою інформацією, громадян України не було серед 72 пасажирів автобуса, який перекинувся у ніч на понеділок у повіті Хунедоара в Румунії. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.