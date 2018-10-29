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Українців не було серед пасажирів автобуса, який перекинувся в Румунії

Українців не було серед пасажирів автобуса, який перекинувся в Румунії

Київ • УНН

 • 11091 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. За попередньою інформацією, громадян України не було серед 72 пасажирів автобуса, який перекинувся у ніч на понеділок у повіті Хунедоара в Румунії. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.

“За попередньою інформацією, громадян України не було серед пасажирів автобуса, що потрапив у ДТП в Румунії”, — повідомив він.

Нагадаємо, автобус з 72 людьми перекинувся у ніч на понеділок у повіті Хунедоара у Румунії.

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Повідомлялось про одного загиблого. Ще 32 людей отримали поранення і були доставлені до лікарень у цьому районі.

Два водії не постраждали внаслідок ДТП, яка сталася близько 4:50 за місцевим часом.

Автобус, який повертався з Іспанії, перекинувся у кювет. Поліція розпочала розслідування, аби встановити, як сталася аварія.

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