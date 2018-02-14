Украинцев начнут лучше информировать о евроатлантической интеграции

Принятие документа обеспечит эффективное информирование общественности по вопросам евроатлантической интеграции Украины. Цель — повысить уровень поддержки украинцами государственной политики в сфере евроатлантической интеграции и уровень доверия к НАТО как к институту, который играет ключевую роль в укреплении международной безопасности.

“Это решение особенно важно в контексте противодействия российской пропаганде. И, кроме опровержения еще советских и новых российских мифов о НАТО, у нас много работы по разъяснению сути Североатлантического Альянса. НАТО — это не только армия. НАТО — это права человека, верховенство права, образование, экология”, - обратила внимание вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она считает, что поддержка украинцами вступления в НАТО носит больше эмоциональный характер на фоне российской агрессии. Поэтому информационная работа, которая помогла бы превратить эту поддержку в осознанную и обоснованную пониманием деятельности Альянса, является необходимой.

В рамках информационных кампаний пройдут тематические семинары и тренинги для представителей СМИ, фотовыставки, в соцсетях будут распространяться тематические ролики, которые с одной стороны будут демонстрировать ценность для НАТО партнерства с Украиной, а с другой — разъяснять украинцам необходимость евроатлантической интеграции.

Кроме того, запланировано проведение целевых публичных мероприятий в регионах с участием представителей органов государственной власти, сектора безопасности и обороны, представительств НАТО в Украине; творческие конкурсы, тематические интерактивные игры для учащейся и студенческой молодежи; создание циклов теле- и радиопрограмм; изготовление, размещение в общественных местах и ​​учебных заведениях информационно-разъяснительных материалов (плакатов, листовок, буклетов, рекламно-сувенирной продукции) и др.

Кроме того, согласно плану центральные и местные органы государственной власти будут публиковать на официальных веб-сайтах и ​​в социальных сетях информацию о сотрудничестве Украины с НАТО и освещать мероприятия, проводимые органами государственной власти в сфере евроатлантической интеграции Украины.

Центральные органы исполнительной власти и государственные органы, привлеченные к выполнению годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина — НАТО должны будут в течение года информировать через веб-сайты, социальные сети, СМИ о невоенных инициативах НАТО, в частности в сфере экологии, энергетики, ядерной и радиационной, кибернетической и информационной безопасности, реализации проектов в рамках трастового фонда НАТО, о реформировании сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами и рекомендациями НАТО.

Финансирование мероприятий будет осуществляться в рамках бюджетной программы “Осуществление мероприятий по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в информационной сфере”. Также планируется привлечь финансовые возможности отечественных и международных бизнес организаций, фондов, неправительственных организаций.

Напомним, Кабмин утвердил годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год.