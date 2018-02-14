Українців краще інформуватимуть про євроатлантичну інтеграцію

Ухвалення документа забезпечить ефективне інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України. Мета — підвищити рівень підтримки українцями державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та рівень довіри до НАТО як до інституції, що відіграє ключову роль у зміцненні міжнародної безпеки.

“Це рішення особливо важливе в контексті протидії російській пропаганді. Та, окрім спростування ще радянських і нових російських міфів про НАТО, у нас багато роботи з роз’яснення суті Північноатлантичного Альянсу. НАТО — це не лише армія. НАТО — це права людини, верховенство права, освіта, екологія”, — звернула увагу віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона вважає, що підтримка українцями вступу до НАТО має більше емоційний характер на тлі російської агресії. Тому інформаційна робота, яка допомогла би перетворити цю підтримку на усвідомлену та обґрунтовану розумінням діяльності Альянсу, є необхідною.

У рамках інформаційних кампаній пройдуть тематичні семінари і тренінги для представників ЗМІ, фотовиставки, у соцмережах поширюватимуться тематичні ролики, які з одного боку демонструватимуть цінність для НАТО партнерства з Україною, а з іншого — роз’яснюватимуть українцям необхідність євроатлантичної інтеграції.

Крім того, заплановано проведення цільових публічні заходів у регіонах за участю представників органів державної влади, сектору безпеки і оборони, представництв НАТО в Україні; творчі конкурси, тематичні інтерактивні ігри для учнівської та студентської молоді; створення циклів теле- і радіопрограм; виготовлення, розміщення в громадських місцях і закладах освіти інформаційно-роз’яснювальних матеріалів (плакатів, листівок, буклетів, рекламно-сувенірної продукції) тощо.

Крім того, відповідно до плану центральні та місцеві органи державної влади будуть оприлюднювати на офіційних веб-сайтах та в соціальних мережах інформацію про співробітництво України з НАТО та висвітлювати заходи, які здійснюють органи державної влади у сфері євроатлантичної інтеграції України. Центральні органи виконавчої влади та державні органи, залучені до виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна — НАТО повинні будуть протягом року інформувати через веб-сайти, соціальні мережі, ЗМІ про невійськові ініціативи НАТО, зокрема у сфері екології, енергетики, ядерної і радіаційної, кібернетичної та інформаційної безпеки, реалізацію проектів у рамках Трастових фондів НАТО, про реформування сектору безпеки та оборони України відповідно до стандартів та рекомендацій НАТО.

Фінансування заходів здійснюватиметься в рамках бюджетної програми “Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері”. Також планується залучити фінансові можливості вітчизняних і міжнародних бізнесових організацій, фондів, неурядових організацій тощо.

Нагадаємо, Кабмін затвердив річну національну програму під егідою Комісії Україна-НАТО на 2018 рік.