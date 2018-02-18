Украинцев эвакуировали из застрявшего при наводнении автобуса в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В районе Мертвого моря в Израиле полицейские эвакуировали около 50 украинских туристов, застрявших в автобусе, который попал на размытый участок дороги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря полиции Израиля Михаила Зингермана.
“Подразделения спасателей полиции Израиля и патрульной полиции спасли сегодня утром 50 туристов — граждан Украины, которые направлялись в Иерусалим. Из-за наводнения, произошедшего в результате сильного дождя в районе Мертвого моря, автобус с туристами не мог продолжить движение. Вода продолжала подниматься”, - сообщил чиновник.
Как сообщал УНН, на Закарпатье спасатели нашли трех туристов, которые заблудились на горе Драгобрат.