Українців евакуювали з застряглого при повені автобуса в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. В районі Мертвого моря в Ізраїлі поліцейські евакуювали близько 50 українських туристів, котрі застрягли в автобусі, що потрапив на розмиту ділянку дороги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку прес-секретаря поліції Ізраїлю Михайла Зингермана.
“Підрозділи рятувальників поліції Ізраїлю та патрульної поліції врятували сьогодні вранці 50 туристів — громадян України, які прямували до Єрусалиму. Через повені, яка сталася в результаті сильного дощу в районі Мертвого моря, автобус з туристами не міг продовжити рух. Вода продовжувала підніматися”, — повідомив чиновник.
Як повідомляв УНН, на Закарпатті рятувальники знайшли трьох туристів, які заблукали на горі Драгобрат.