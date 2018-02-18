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Українців евакуювали з застряглого при повені автобуса в Ізраїлі

Українців евакуювали з застряглого при повені автобуса в Ізраїлі

Київ • УНН

 • 14432 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. В районі Мертвого моря в Ізраїлі поліцейські евакуювали близько 50 українських туристів, котрі застрягли в автобусі, що потрапив на розмиту ділянку дороги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку прес-секретаря поліції Ізраїлю Михайла Зингермана.

“Підрозділи рятувальників поліції Ізраїлю та патрульної поліції врятували сьогодні вранці 50 туристів — громадян України, які прямували до Єрусалиму. Через повені, яка сталася в результаті сильного дощу в районі Мертвого моря, автобус з туристами не міг продовжити рух. Вода продовжувала підніматися”, — повідомив чиновник.

Як повідомляв УНН, на Закарпатті рятувальники знайшли трьох туристів, які заблукали на горі Драгобрат.

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