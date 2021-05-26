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Украинцы смогут выезжать из Крыма и ОРДЛО на авто без регистрационного документа

Киев • УНН

 • 17442 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Кабинет министров на заседании в среду поддержал проект постановления, который позволяет украинцам, проживающим на временно оккупированной территории и потерявшим регистрационный документ на авто, пересечь линию разграничения на этом авто на основании копии регистрационной карточки. Решение было принято без обсуждения, передает корреспондент УНН.

Украинцы смогут выезжать из Крыма и ОРДЛО на авто без регистрационного документа

Детали

Так, документом предлагается для лиц, проживающих на временно оккупированных территориях в случае потери или повреждения регистрационного документа на автомобиль, предусмотреть возможность владельцам и лицам, эксплуатирующим такие транспортные средства, пересечь КПВВ в направлении контролируемой Украиной территории на основании копии регистрационной карточки авто, подтверждающей его регистрацию в Украине.

Отмечается, что такая копия выдается территориальным органом по предоставлению сервисных услуг МВД по месту обращения владельца или его уполномоченного лица независимо от места регистрации или жительства.

Добавим

По состоянию на начало недели, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики оставляют полностью заблокированными пять дорожных коридоров. По данным пограничников, на КПВВ “Станица Луганская” пассажиропоток, по сравнению с предыдущей неделей, увеличился на 10%.

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