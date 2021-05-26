Українці зможуть виїжджати з Криму та ОРДЛО на авто без реєстраційного документу

Деталі

Так, документом пропонується для осіб, що мешкають на тимчасово окупованих територіях у разі втрати або пошкодження реєстраційного документу на автівку, передбачити можливість власникам та особам, що експлуатують такі транспортні засоби, перетнути КПВВ у напрямку контрольованої Україною території на підставі копії реєстраційної картки авто, яка підтверджує його реєстрацію в Україні.

Зазначається, що така копія видається територіальним органом з надання сервісних послуг МВС за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації або проживання особи.

Додамо

Станом на початок тижня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики залишають повністю заблокованими п’ять дорожних коридорів. За даними прикордонників, на КПВВ “Станиця Луганська” пасажиропотік, у порівнянні з попереднім тижнем, збільшився на 10%.