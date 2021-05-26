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Українці зможуть виїжджати з Криму та ОРДЛО на авто без реєстраційного документу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу підтримав проект постанови, який дозволяє українцям, що мешкають на тимчасово окупованій території та втратили реєстраційний документ на авто, перетнути лінію розмежування на цьому авто на підставі копії реєстраційної картки. Рішення було прийнято без обговорення, передає кореспондент УНН.

Українці зможуть виїжджати з Криму та ОРДЛО на авто без реєстраційного документу

Деталі

Так, документом пропонується для осіб, що мешкають на тимчасово окупованих територіях у разі втрати або пошкодження реєстраційного документу на автівку, передбачити можливість власникам та особам, що експлуатують такі транспортні засоби, перетнути КПВВ у напрямку контрольованої Україною території на підставі копії реєстраційної картки авто, яка підтверджує його реєстрацію в Україні.

Зазначається, що така копія видається територіальним органом з надання сервісних послуг МВС за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації або проживання особи.

Додамо

Станом на початок тижня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики залишають повністю заблокованими п’ять дорожних коридорів. За даними прикордонників, на КПВВ “Станиця Луганська” пасажиропотік, у порівнянні з попереднім тижнем, збільшився на 10%.

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