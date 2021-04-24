Тиждень роботи КПВВ: бойовики блокують 5 пунктів пропуску, у Станиці Луганській збільшився пасажиропотік
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики залишають повністю заблокованими п'ять дорожних коридорів. Водночас, на КПВВ "Станиця Луганська" пасажиропотік, у порівнянні з попереднім тижнем, збільшився на 10%, передає УНН із посиланням на ДПСУ.
Цитата:
"За розпорядженням командувача Об’єднаних сил на лінії розмежування всі КПВВ щоденно, з 8.00 до 16.00, відкриті для пропуску. Водночас, фактичний пропуск здійснювався лише у двох з них. Російсько-окупаційні війська залишають повністю заблокованими дорожні коридори через контрольні пункти в’їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Рух дорожнім коридором до контрольного пункту "Новотроїцьке" окупанти відкривають лише двічі на тиждень. При цьому російські найманці перешкоджають вільному переміщенню людей, суттєво обмежуючи пасажиропотік.
Так, через КПВВ прослідували 179 громадян та 24 транспортних засоби у бік тимчасово окупованої частини Донеччини, а 255 громадян та 44 транспортних засобів – у напрямку контрольованої території.
Щоденно пропускні операції здійснювалися лише в КПВВ "Станиця Луганська". Пасажиропотік там, у порівнянні з попереднім тижнем, збільшився на 10%. Загалом військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили на тимчасово окуповану територію 6 581 особу, на контрольовану територію – 6 496 осіб.
Додатково
Крім того, проросійські бойовики не допустили на тимчасово окуповану територію України 22 громадянина. Прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.
Карантинні обмеження
У ДПСУ нагадують, що для подальшого запобігання поширенню COVID-19 Урядом посилено умови в’їзду в Україну. Відтак, відповідно до наказу командувача Об’єднаних сил, в контрольних пунктах продовжено дію карантинних обмежень. Обов’язковою умовою залишається проходження температурного скринінгу та перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі) із дотриманням соціальної дистанції.
Без самоізоляції будуть пропускатися громадяни України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за умови пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.
Громадяни України, які підлягають самоізоляції під час слідування на контрольовану територію, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи "Вдома". У разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування, окрім цього, необхідно мати й поліс страхування.
Доповнення
Керівник гуманітарної підгрупи ТКГ, народний депутат України Галина Третьякова заявила, що українська сторона готова у будь-який день відкривати КПВВ на Донбасі, але російська сторона в ТКГ блокує роботу пропускних пунктів з “суб’єктивних причин”.