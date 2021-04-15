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Україна готова відкрити КПВВ у будь-який день, бойовики блокують з "суб’єктивних" причин - Третьякова

Київ • УНН

 • 19752 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Українська сторона готова у будь-який день відкривати КПВВ на Донбасі, але російська сторона в ТКГ блокує роботу пропускних пунктів з “суб’єктивних причин”. Про це сказала журналістам керівник гуманітарної підгрупи ТКГ, народний депутат України Галина Третьякова, передає УНН.

Цитата

“З нашого боку КПВВ ми готові відкривати у будь-який день зранку, тому що це потребує поставку автобусів. Якщо ми сьогодні домовляємось, то ми можемо завтра зранку, о 08:00, відкривати КПВВ і вони будуть працювати з 8:00 до 16:00. У нас є всі антиковідні заходи, у нас є всі автобуси для того, щоб перевозити автобуси через сіру зону, і ми готові їх відкривати у будь-яку хвилину з наступного дня, як ми домовились”, — сказала Третьякова.

Деталі

З її слів причини невідкриття КПВВ з “того боку” є “суб’єктивними”.

“Вони вважають, що вони тактично не узгодили з нами технологію пересування автобусів, наприклад, по Золотому. Я не бачу тут проблем, якщо у них виникають проблеми хай коментують це самі. Наприклад, вони висувають вимогу, що їм не вистачає гарантій безпеки... Ми три листи відправили за останні тижні щодо того, що ми гарантуємо безпеку і відсутність стрілянини під час роботи КПВВ... Нас вчора запитували черговий лист”, — сказала нардеп.

Що було раніше

Станом на 10 квітня російсько-окупаційні війська залишають повністю заблокованими дорожні коридори через п’ять контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Донбасі. Не працюють пункти “Щастя”, “Золоте”, “Гнутове”, “Майорське” та “Мар’їнка”.

КПВВ залишаються заблокованими з листопада минулого року.

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