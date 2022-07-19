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Украинцы смогут обменивать монеты 1, 2 и 5 копеек на год дольше

Украинцы смогут обменивать монеты 1, 2 и 5 копеек на год дольше

Киев • УНН

 • 226110 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Украинцам разрешили обменивать монеты 1, 2 и 5 копеек на год дольше – до 30 сентября 2023, сообщает УНН со ссылкой на информацию НБУ.

Цитата

"Национальный банк продлил на один год срок обмена разменных монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, уже переставших быть платежными средствами, – до 30 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

Детали

Монеты мелких номиналов можно будет обменять бесплатно и без ограничений на монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам, в подразделениях Национального банка и в ряде отделений уполномоченных банков (АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ") до 30 сентября 2023 г. включительно.

Такое решение в НБУ объяснили продолжением действия военного положения в Украине.

"Из-за войны значительная часть украинцев находится за пределами своего постоянного места жительства. Как следствие, в течение марта-июня 2022 года осуществлен обмен лишь 665 тыс. штук монет номиналами 1, 2 и 5 копеек. Это впятеро меньше, чем за аналогичный период прошлого года (за март-июнь 2021-го осуществлен обмен 3,3 млн штук монет)", - указали в регуляторе.

Всего с начала изъятия из обращения произведен обмен почти 48 млн штук монет номиналами 1, 2, 5 копеек. По состоянию на 1 июля 2022 г., по данным НБУ, в обращении еще остается почти 5,7 млрд штук монет номиналами 1, 2 и 5 копеек.

Дополнение

С 1 октября 2019 года украинцы не могут использовать монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек для наличных расчетов. Эти монеты перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения. Также из наличного обращения изымаются монеты номиналом 25 копеек, переставшие быть платежным средством с 1 октября 2020 года. 

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