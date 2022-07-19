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Українці зможуть обмінювати монети 1, 2 та 5 копійок на рік довше

Українці зможуть обмінювати монети 1, 2 та 5 копійок на рік довше

Київ • УНН

 • 226114 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Українцям дозволили обмінювати монети 1, 2 та 5 копійок на рік довше – до 30 вересня 2023 року, повідомляє УНН з посиланням на інформацію НБУ.

Цитата

"Національний банк продовжив на один рік термін обміну розмінних монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, які вже перестали бути платіжними засобами, – до 30 вересня 2023 року", - йдеться у повідомленені.

Деталі

Монети дрібних номіналів можна буде обміняти безкоштовно й без обмежень на монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам, у підрозділах Національного банку та в низці відділень уповноважених банків (АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк ", АТ "ПУМБ") до 30 вересня 2023 року включно.

Таке рішення у НБУ пояснили продовженням дії воєнного стану в Україні.

"Через війну значна частина українців перебуває за межами свого постійного місця проживання. Як наслідок, упродовж березня-червня 2022 року здійснено обмін лише 665 тис. штук монет номіналами 1, 2 та 5 копійок. Це вп’ятеро менше, ніж за аналогічний період минулого року (за березень-червень 2021 року здійснено обмін 3,3 млн штук монет)", - вказали у регуляторі.

Загалом із початку вилучення з обігу здійснено обмін майже 48 млн штук монет номіналами 1, 2, 5 копійок. Станом на 1 липня 2022 року, за даними НБУ, в обігу ще залишається майже 5,7 млрд штук монет номіналами 1, 2 та 5 копійок.

Доповнення

З 1 жовтня 2019 року українці не можуть використовувати монети номіналами 1, 2 та 5 копійок для готівкових розрахунків. Ці монети перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу. Також із готівкового обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок, які перестали бути платіжним засобом із 1 жовтня 2020 року. 

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