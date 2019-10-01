Відсьогодні українці не зможуть користуватися монетами 1, 2, 5 копійок
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. З 1 жовтня 2019 року українці не зможуть використовувати монети 1, 2 та 5 копійок для здійснення готівкових розрахунків. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національного банку України.
"Монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть вилучені з готівкового обігу з 1 жовтня 2019 року", - повідомили у регуляторі.
Обміняти монети дрібних номіналів можна буде без обмежень та безплатно на монети та банкноти інших номіналів у сумах, кратних 10 копійкам, упродовж наступних трьох років:
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- упродовж першого року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2020 року включно – в усіх відділеннях українських банків;
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- упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2022 року включно – у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль).
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Вилучені з обігу монети номіналами 1, 2 та 5 копійок будуть утилізовані Нацбанком через знищення на них мотивів зображень на спеціальному обладнанні, а метал піде на переплавку.
Також з обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом. Але ті монети номіналом 25 копійок, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг і поступово їх ставатиме все менше.
Нагадаємо, банки отримали право заокруглювати суми у чеках.