С сегодняшнего дня украинцы не смогут пользоваться монетами 1, 2, 5 копеек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. С 1 октября 2019 года украинцы не смогут использовать монеты 1, 2 и 5 копеек для осуществления наличных расчетов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Национального банка Украины.
"Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут изъяты из наличного обращения с 1 октября 2019 года", - сообщили в регуляторе.
Обменять монеты мелких номиналов можно будет без ограничений и бесплатно на монеты и банкноты других номиналов в суммах, кратных 10 копейкам, в течение следующих трех лет:
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- в течение первого года с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2020 года включительно - во всех отделениях украинских банков;
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- в течение трех лет с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2022 года включительно - в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).
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Изъятые из обращения монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек будут утилизированы Нацбанком через уничтожение на них мотивов изображений на специальном оборудовании, а металл пойдет на переплавку.
Также из обращения постепенно будет выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством. Но те монеты номиналом 25 копеек, что будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их будет становиться все меньше.
Напомним, банки получили право округлять суммы в чеках.