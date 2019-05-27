Украинцы уменьшили уровень расчетов за коммуналку

"Уровень расчетов населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги за январь-март 2019 года составляет 78,6%. По сравнению с уровнем расчетов за 2018 год он уменьшился на 8,1% (по 2018 - 86,7%)", - говорится в ответе на запрос.



При этом следует отметить, что в разрезе услуг уровень расчетов таков:

- центральное отопление и горячее водоснабжение - 75,2% по сравнению с уровнем расчетов за 2018 год он уменьшился на 8,1% (по 2018 - 83,3%);

- водоснабжение и водоотведение - 88,1% по сравнению с уровнем расчетов за 2018 он уменьшился на 1,1% (по 2018 - 89,2%);

- содержание домов и придомовой территории - 89,2% по сравнению с уровнем расчетов за 2018 он уменьшился на 3% (по 2018 -92,2%);

- вывоз бытовых отходов - 82,3% по сравнению с уровнем расчетов за 2018 он уменьшился на 7,1% (по 2018 - 89,4%).



Также, по данным Государственной службы статистики Украины, задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии) по предприятиям всех форм собственности по состоянию на 1 апреля 2019 составляла 31,05 млрд гривен (по состоянию на 1 января 2019 - 24, 4 млрд грн.), в том числе по видам услуг:

- централизованное отопление и горячее водоснабжение - 22 414 300 000 грн (или 72% от общей задолженности);

- водоснабжение и водоотведение - 3 431 700 000 грн (или 11% от общей задолженности);

- содержание домов и придомовой территории - 4 532 800 000 грн (или 15% от общей задолженности);

- вывоз бытовых отходов - 672 800 000 грн (или 2% от общей задолженности).

Напомним, в Минрегионе заявляли, что местные власти должны выделять больше средств на подготовку к отопительному сезону.