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Українці зменшили рівень розрахунків за комуналку

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Рівень розрахунків населення за спожиті житлово-комунальні послуги за січень-березень 2019 року порівняно з минулим роком зменшився на 8,1%. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Мінрегіоні.

"Рівень розрахунків населення за спожиті житлово-комунальні послуги за січень-березень 2019 року становить 78,6%. Порівняно з рівнем розрахунків за 2018 рік він зменшився на 8,1% (за 2018 рік – 86,7%)", - йдеться у відповіді на запит.

При цьому слід зазначити, що у розрізі послуг рівень розрахунків є таким:
- центральне опалення та гаряче водопостачання – 75,2%, порівняно з рівнем розрахунків за 2018 рік він зменшився на 8,1% (за 2018 рік – 83,3%);
- водопостачання та водовідведення – 88,1% порівняно з рівнем розрахунків за 2018 рік він зменшився на 1,1% (за 2018 рік – 89,2%);
- утримання будинків та прибудинкової території – 89,2%, порівняно з рівнем розрахунків за 2018 рік він зменшився на 3% (за 2018 рік –92,2%);
- вивезення побутових відходів – 82,3%, порівняно з рівнем розрахунків за 2018 рік він зменшився на 7,1% (за 2018 рік – 89,4%). 

Також, за даними Державної служби статистики України, заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги (без урахування газу та електроенергії) по підприємствах усіх форм власності станом на 1 квітня 2019 року становила 31,05 млрд гривень (станом на 1 січня 2019 року – 24,4 млрд грн.), в тому числі за видами послуг:
- централізоване опалення та гаряче водопостачання – 22 414,3 млн грн (або 72% від загальної заборгованості);
- водопостачання та водовідведення - 3 431,7 млн грн (або 11% від загальної заборгованості);
- утримання будинків та прибудинкової території – 4 532,8 млн грн (або 15% від загальної заборгованості);
- вивезення побутових відходів - 672,8 млн грн (або 2% від загальної заборгованості).

Нагадаємо, у Мінрегіоні заявляли, що місцева влада має виділяти більше коштів на підготовку до опалювального сезону.

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