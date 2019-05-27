Українці зменшили рівень розрахунків за комуналку

"Рівень розрахунків населення за спожиті житлово-комунальні послуги за січень-березень 2019 року становить 78,6%. Порівняно з рівнем розрахунків за 2018 рік він зменшився на 8,1% (за 2018 рік – 86,7%)", - йдеться у відповіді на запит.



При цьому слід зазначити, що у розрізі послуг рівень розрахунків є таким:

- центральне опалення та гаряче водопостачання – 75,2%, порівняно з рівнем розрахунків за 2018 рік він зменшився на 8,1% (за 2018 рік – 83,3%);

- водопостачання та водовідведення – 88,1% порівняно з рівнем розрахунків за 2018 рік він зменшився на 1,1% (за 2018 рік – 89,2%);

- утримання будинків та прибудинкової території – 89,2%, порівняно з рівнем розрахунків за 2018 рік він зменшився на 3% (за 2018 рік –92,2%);

- вивезення побутових відходів – 82,3%, порівняно з рівнем розрахунків за 2018 рік він зменшився на 7,1% (за 2018 рік – 89,4%).



Також, за даними Державної служби статистики України, заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги (без урахування газу та електроенергії) по підприємствах усіх форм власності станом на 1 квітня 2019 року становила 31,05 млрд гривень (станом на 1 січня 2019 року – 24,4 млрд грн.), в тому числі за видами послуг:

- централізоване опалення та гаряче водопостачання – 22 414,3 млн грн (або 72% від загальної заборгованості);

- водопостачання та водовідведення - 3 431,7 млн грн (або 11% від загальної заборгованості);

- утримання будинків та прибудинкової території – 4 532,8 млн грн (або 15% від загальної заборгованості);

- вивезення побутових відходів - 672,8 млн грн (або 2% від загальної заборгованості).

Нагадаємо, у Мінрегіоні заявляли, що місцева влада має виділяти більше коштів на підготовку до опалювального сезону.