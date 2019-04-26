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Мінрегіон: місцева влада має більше закладати коштів на підготовку до опалювального сезону

Мінрегіон: місцева влада має більше закладати коштів на підготовку до опалювального сезону

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Місцева влада має виділяти більше коштів на підготовку до опалювального сезону. Про це сказав заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Едуард Кругляк під час наради щодо підсумків проходження опалювального сезону 2018/19 року та підготовки до наступного, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

“Згідно планів ОДА щодо підготовки до опалювального сезону 2019/20 року маємо близько 13 млрд грн на підготовку до зими і понад 7 млрд на ремонт доріг. Торік ця пропорція була — близько 12,4 млрд грн на підготовку до зими і близько 9 млрд грн на дороги. Дуже добре, що кошти вкладаються в ремонт доріг місцевого значення, в розвиток соціальної інфраструктури, культури. Це необхідно. Але також необхідно, щоб влада на місцях виділяла більше коштів на підготовку інженерної інфраструктури до зими — на заміну тепломереж, оновлення насосного обладнання та котелень”, — зазначив Едуард Кругляк.

За інформацією з областей до наступного опалювального періоду в Україні передбачено комплексно підготувати 154 385 будинків (з яких 115 845 житлових будинків, які обслуговуються управителями усіх форм власності та 31 330 ОСББ та ЖБК), 40 384 об’єкти соціально-культурного призначення (15 789 закладів освіти, 12 352 дошкільних навчальних закладів та 12 243 закладів охорони здоров’я) та 20 003 котельні.

Кругляк також повідомив щодо підсумків опалювального сезону 2018/19. Майже всі ТКЕ ввійшли в опалювальний сезон 2018/19 року з номінаціями на газ і закінчили опалювальний сезон з номінаціями на газ.

Також він додав, в країні лічильниками тепла оснащено майже 80% житлових будівель, а лічильниками води близько 30%.

Нагадаємо, нинішній опалювальний сезон в Україні завершується з рекордними залишками газу у підземних газосховищах порівняно з попередніми періодами, однак, попереду складна зима 2019-2020 років.

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