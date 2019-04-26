Мінрегіон: місцева влада має більше закладати коштів на підготовку до опалювального сезону

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Місцева влада має виділяти більше коштів на підготовку до опалювального сезону. Про це сказав заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Едуард Кругляк під час наради щодо підсумків проходження опалювального сезону 2018/19 року та підготовки до наступного, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.