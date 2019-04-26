Минрегион: местные власти должны больше закладывать средств на подготовку к отопительному сезону

"Согласно планам ОГА по подготовке к отопительному сезону 2019/20 года имеем около 13 млрд грн на подготовку к зиме и более 7 млрд на ремонт дорог. В прошлом году эта пропорция была - около 12,4 млрд грн на подготовку к зиме и около 9 млрд грн на дороги. Очень хорошо, что средства вкладываются в ремонт дорог местного значения, в развитие социальной инфраструктуры, культуры. Это необходимо. Но также необходимо, чтобы власть на местах выделяла больше средств на подготовку инженерной инфраструктуры к зиме - на замену теплосетей, обновления насосного оборудования и котельных", - отметил Эдуард Кругляк.

По информации из областей к следующему отопительному периоду в Украине предусмотрено комплексно подготовить 154385 домов (из которых 115 845 жилых домов, обслуживаемых управляющими всех форм собственности и 31330 ОСМД и ЖСК), 40384 объекты социально-культурного назначения (15789 учебных заведений, 12 352 дошкольных учебных заведений и 12 243 учреждений здравоохранения) и 20003 котельной.

Кругляк также сообщил по итогам отопительного сезона 2018/19. Почти все ТКЭ вошли в отопительный сезон 2018/19 года с номинациями на газ и закончили отопительный сезон с номинациями на газ.

Также он добавил, в стране счетчиками тепла оснащен почти 80% жилых зданий, а счетчиками воды около 30%.

Напомним, нынешний отопительный сезон в Украине завершается с рекордными остатками газа в подземных хранилищах по сравнению с предыдущими периодами, однако, впереди сложная зима 2019-2020 лет.



