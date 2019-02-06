Украинцы получили медали на ЧЕ по спортивным танцам
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В конце января в городе Верона (Италия) завершился розыгрыш наград чемпионата Европы по спортивным танцам (юниоры, европейская программа, II ранг), сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
Среди призеров первенства оказались две украинские пары. Титул “континентальных вице-чемпионов” завоевали Иван Попелюк и Дарья Муризина.
Еще одна украинская юниорская пара Даниил Калинский вместе с Мартой Бумаценко-Пошивак замкнули тройку лидеров, получив бронзовую медаль турнира.
Как сообщал УНН, украинская пара завоевала звание абсолютных чемпионов мира.