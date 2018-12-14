Українська танцювальна пара стала абсолютними чемпіонами світу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Українська танцювальна пара Давид Комарницький та Ангеліна Черковська стали абсолютними чемпіонами світу зі спортивних танців на “Open World Championships-2018”. Про це інформує УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
Дев’ятирічні спортсмени перемогли в європейській та латиноамериканській програмах у категорії “ювенали-1”.
Давид Комарницький та Ангеліна Черковська вже знайомі з п’єдесталом, вони вже ставали абсолютними чемпіонами України у 3 програмах (європейській, латиноамериканській та програмі 10 танців) та раніше перемогли на одному з найпрестижніших змагань у світі “Dutch Open Championship 2018” у місті Ассен (Нідерланди).
Як повідомлялося раніше, представник України увійшов до Зали слави світового фігурного катання.