Украинская танцевальная пара стала абсолютными чемпионами мира
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украинская танцевальная пара Давид Комарницкий и Ангелина Черковская стали абсолютными чемпионами мира по спортивным танцам на “Open World Championships-2018”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
Девятилетние спортсмены победили в европейской и латиноамериканской программах в категории “ювеналы-1”.
Давид Комарницкий и Ангелина Черковская уже знакомы с пьедесталом, они уже становились абсолютными чемпионами Украины в 3 программах (европейской, латиноамериканской и программе 10 танцев) и ранее победили на одном из самых престижных соревнований в мире “Dutch Open Championship 2018” в городе Ассен ( Нидерланды).
Как сообщалось ранее, представитель Украины вошел в Зал славы мирового фигурного катания.